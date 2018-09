später lesen Polizei Einbruch am hellichten Tag: Hinweise gesucht Teilen

(red) Unbekannte sind am Freitag, 28. September, am hellichten Tag in ein Wohnhaus in Feuerscheid eingedrungen und haben dort in einer Wohnung ein regelrechtes Chaos angerichtet. Das teilt die Polizei am Sonntag mit.