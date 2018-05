später lesen Polizei Unbekannte Graffiti-Sprayer unterwegs FOTO: Teilen

(red) Graffitti-Sprayer haben am Wochenende im Prümer Land ihr Unwesen getrieben. Wie die Polizei berichtet, beschädigten sie drei Gebäude mit blauer Sprühfarbe. Sie beschmierten drei Schlammtürme der Kläranlage in Pittenbach, eine Fassadenseite des Sportlerheims in Pronsfeld und zwei Trafohäuschen sowie einen historischen Waggon im Eisenbahnmuseum in Pronsfeld.