Unbekannte stehlen Auto-Anhänger an der K 125.

() Ein PKW-Anhänger ist nach Mitteilung der Polizei zwischen Mauel und Philippsweiler zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag gestohlen worden. Er war an der K 125 abgestellt worden, bevor ihn die Diebe mitnahmen.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter Telefon 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.