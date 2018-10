Unbekannte zerstören öffentliche Toilette in Kerschenbach

In Kerschenbach haben Unbekannte eine Toilette und das Schloss einer Blende zerstört. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Toilette des Grillunterstandes auf dem Kerschenbacher Dorfplatz ist, so die Polizei, zwischen dem 3.1 und 13. Oktiber beschädigt worden. Vermutlich wurde die Toilette durch das Werfen von Holzstücken beschädigt, zudem wurde eine Blende des Schlosses der Tür zerstört.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Prüm unter der der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen