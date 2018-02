später lesen Polizei Unbekannter Fahrer verursacht hohen Sachschaden Teilen

(red) Der Fahrer eines roten Autos hat am Dienstag zwischen 10 und 10:10 Uhr in Lissendorf in der Burgstraße beim Parkplatz des dortigen Arztes einen anderen Wagen beschädigt. Laut Polizei ist er rückwärts beim Verlassen des Parkplatzes gegen die hintere Fahrerseite eines auf der Straße parkenden schwarzen Ford Kuga gestoßen. An diesem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle in Richtung Sportplatz ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.