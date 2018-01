später lesen Unfall Gedrängel am Schulbus, Mädchen wird verletzt FOTO: Klaus Kimmling / TV FOTO: Klaus Kimmling / TV Teilen

Twittern

Teilen



Ein zehnjähriges Mädchen ist am Freitagmorgen bei einem Unfall an der Bushaltestelle in Waxweiler (Eifelkreis Bitburg-Prüm) verletzt worden. Das Kind war im Gedränge auf die Straße geschoben worden.