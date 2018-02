später lesen Polizei Unfallfahrer flüchtet Teilen

(red) Ein Autofahrer ist am Montag gegen 13.25 Uhr auf der Bundesstraße 410 in Höhe der Einmündung nach Wallersheim auf einen vorausfahrenden Wagen aufgefahren und anschließend geflüchtet. Laut Polizei hatte die Fahrerin des beschädigten Autos die Geschwindigkeit verringert, weil vor ihr ein Wagen in die Einmündung nach Wallersheim einfuhr. Die Polizei konnte bereits ermitteln, dass es sich bei dem Fahrzeug vermutlich um einen dunkelfarbenen BMW handelt.