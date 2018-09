Zweirad kippt gegen Auto, Polizei sucht Fahrer

Unfallflucht am Prümer Hahnplatz: Wie die Polizei Prüm am Dienstag meldet, kam es bereits am Freitag, 21. September, auf dem Schotterplatz vor der Volksbank in Höhe der Hausnummer 23 zu einer Kollision.

Zeugenangaben zufolge kippte dort ein blaues Motorrad mit vermutlich niederländischem Kennzeichen beim Schieben gegen ein abgestelltes Auto, anschließend machte sich der Fahrer davon. Die Beamten der Inspektion bitten um weitere Hinweise.

Zeugen können sich melden unter Telefon 6551/9420 oder per E-Mail an: pipruem.dgl@polizei.rlp.de