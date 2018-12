Unbekannter fährt in Birgel über Verkehrsinsel und flüchtet

Polizei sucht Fahrer eines Audi A3.

() Der Verursacher eines Unfalls in Birgel am vergangenen Dienstag ist, nachdem er eine Verkehrsinsel überfahren hatte, geflüchtet. Der Unfall ereignete sich gegen 19.45 Uhr in der Hauptrsaße von Birgel. Anhand der gefundenen Fahrzeugteile dürfte es sich bei dem Fahrzeug um einen älteren Audi A3 Sportback (bis Baujahr 2008) gehandelt haben. Das Fahrzeug ist im Frontbereich beschädigt.

Hinweise an die Polizei Prüm, Telefon 06551/9420.