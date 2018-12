Die Polizei sucht eine junge Frau, deren Unachtsamkeit am Montag um 12.53 Uhr in Niederprüm ein Malheur mit einem Einkaufswagen verursachte: Die Kundin – in Winterjacke mit Fellaufsatz – hatte vor dem Eingang zum Centershop einen Einkaufswagen an abschüssiger Stelle platziert und war zu ihrem Wagen gegangen. Der Einkaufswagen machte sich selbstständig und rollte bergab, so er auf ein geparktes Auto knallte. Es kam zu einem, schreibt die Polizei, „nicht unerheblichen Sachschaden“.

Zeugen des Unfalls sind gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden. Die Inspektion erreicht man unter Telefon 06551/9420.