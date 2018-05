später lesen Unfallflucht Polizei Prüm sucht einen roten Unfallwagen Teilen

Die Polizei Prüm sucht den Fahrer eines roten Wagens, der am gestrigen Mittwoch in der Hillstraße ein Auto beschädigt hat, in der Zeit zwischen 7.55 Uhr und 8.30 Uhr. Der rote Wagen streifte einen am rechten Fahrbahnrand geparkten, schwarzen Mercedes.

