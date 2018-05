später lesen Polizei Zaun beschädigt und weitergefahren Teilen

Die Polizei Prüm sucht einen LKW-Fahrer, der am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in Üttfeld-Bahnhof einen Zaun beschädigt hat. Der Lastwagen war in der Hauptstraße von der Fahrbahn geraten, nachdem ihm ein anderer LKW entgegengekommen war.

