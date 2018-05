So macht man seine Firma attraktiv für neue Mitarbeiter

Wo sind sie, die guten Leute? Wie kann ich sie für meine Firma gewinnen? Die Suche nach diesen Fachkräften werde in Rheinland-Pfalz immer schwieriger, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen sähen sich mittlerweile immer deutlicher mit dieser Herausforderung konfrontiert: So die Erkenntnis des Instituts für Management und Innovation an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein.

Es gelte daher immer stärker, sich möglichen Mitarbeitern als attraktives Unternehmen zu zeigen und entsprechend Bewerber zu finden. Tatsächlich aber kämpften viele kleine und mittlere Unternehmen „mit rückläufigen oder gar gänzlich ausbleibenden Bewerbungen“.

Wie kann man das besser machen? Was muss ein Unternehmen mitbringen, um die richtigen Kräfte zu finden? Das Hochschul-Institut betreut dazu das Projekt „Attraktive Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz“, gefördert vom Land und dem Europäischen Sozialfonds.

Das Ziel dabei: den Betrieben in strukturschwachen Regionen mit neun sogenannten Workshops Anhaltspunkte für eine Verbesserung ihrer Arbeitgeberattraktivität zu vermitteln. Der bisher fünfte dieser Workshops ist am Dienstag, 12. Juni, 13 bis 17 Uhr, in der Aula des Konvikts Prüm.

Kontaktadresse: Institut für Management und Innovation Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Projektleiter Jürgen Todt erreicht an unter Telefon 0621/5203284 oder per E-Mail an: juergen.todt@hs-lu.de. Weitere Ansprechpartnerin ist Alicia Reimer, Telefon 0621/5203284, E-Mail: alicia.reimer@hs-lu.de

Mehr zum Projekt findet man auch im Internet unter folgender Adresse: www.imi.hs-lu.de