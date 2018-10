später lesen VEREINE Unterwegs mit den Schmugglern Teilen

Twittern

Teilen



(red) Der VDK lädt zur Wanderung auf alten Schmugglerwegen am Sonntag, 7. Oktober, in Roth ein. Anna Grenze und Wilma Rüber gehen das Wagnis ein. Ende der 40er Jahre, mitten in Deutschlands wildem Westen, riskieren sie die Schmuggeltour über die grüne Grenze ins nahe Belgien.