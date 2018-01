später lesen Wandern Verein bietet Seniorentouren an Teilen

(red) Die LG Pronsfeld – Lünebach bietet ab 5. Februar künftig jeden ersten Montag im Monat eine Wanderung für Senioren an. Treffpunkt für alle Teilnehmer ist jeweils um 14 Uhr am Parkplatz des Radwanderweg in Pronsfeld in der Bahnhofstraße . Teilnehmen können auch Nichtmitglieder. Die Strecken werden jeweils acht bis neun Kilometer betragen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.