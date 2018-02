später lesen Freizeit Verein „Gut Blatt“ lädt zu Preisskat in Gondenbrett ein Teilen

Das Preisturnier des Schönecker Skatvereins „Gut Blatt“ findet am Freitag, 9. Februar, nicht bei Gitzen in Schönecken statt, sondern im Blockhaus Schwarzer Mann in Gondenbrett. Beginn ist um 20 Uhr, das Startgeld beträgt sechs Euro.