KYLLBURG (uhe) "Es war und ist die Absicht aller Fraktionen, das Freibad in Kyllburg nachhaltig zu sanieren", erklärt Josef Junk, Bürgermeister der VG Bitburger Land. Er bezieht sich damit auf den am Freitag erschienenen TV-Beitrag über die geplante Sanierung des Freibads in Kyllburg, in dem berichtet worden war, dass das Bad schwer verkäuflich sei.