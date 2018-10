Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Prüm

Ein silberfarbener Polo wurde am Donnerstag, 4. Oktober, gegen 11 Uhr ein auf dem Teichplatz in Prüm beschädigt. Der Polo scherte aus einer seitlichen Parklücke aus und wurde dabei von einem Fahrzeug seitlich erfasst, welches die Unfallstelle unerlaubt verließ. Dieses Auto soll ein roter Kastenwagen gewesen sein. Nähere Details zum flüchtigen Auto sind nicht bekannt. Das meldet die Polizei in Prüm.

Weitere Hinweise (Kennzeichen oder Fahrer dieses roten Kastenwagens) werden gebeten an die Polizeiinspektion Prüm, Tel.: 06551-9420 oder per E-Mail: pipruem.dgl@polizei.rlp.de zu melden.