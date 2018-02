Der Männergesangverein Bitburg lädt alle aktiven und inaktiven Mitglieder für Donnerstag, 1. März, um 20 Uhr in das Hotel Eifelbräu in Bitburg ein. Neben der Planung der 175-Jahr-Feier sowie weiterer Aktivitäten des MGV steht auch die Wahl der Vorstandsmitglieder an.