Diebe gescheitert: Rüttelplatte lässt sich nicht klauen

Null Beute, viel Schaden: Wie die Beamten der Polizeiinspektion Prüm mitteilen, wollten unbekannte Täter am Wochenende an der Baustelle auf der A 60, in Höhe der Anschlussstelle Waxweiler, eine Rüttelplatte mitgehen lassen.

Allerdings blieb es beim Versuch, denn die Baufirma hatte das hochwertige Arbeitsgerät besonders gesichert. Dennoch wurde die Maschine von den verhinderten Dieben erheblich beschädigt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Wer etwas zu dem Fall weiß oder beobachtet hat, kann sich mit Hinweisen an die Inspektion Prüm wenden, erreichbar unter der Telefonnummer 06551/9420 – oder per E-Mail an: pipruem@polizei.rlp.de