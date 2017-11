später lesen Vinzentiner-Brüder bieten adventliche Predigtreihe Teilen

Twittern

Teilen



Niederprüm (fpl) Die Vinzentiner in Niederprüm bieten an den anstehenden Adventssonntagen während der Messe in ihrer Hauskapelle (Beginn: 19 Uhr) eine Predigtreihe an. Am ersten Advent (Sonntag, 3. Dezember) spricht Pater Klaus-Peter Backes über Jesaja, den "Boten der Freude", am zweiten Adventssonntag (10. Dezember) predigt Pater Norbert Haasbach über Johannes, den Täufer, den "Propheten des Erwachens", und am dritten Advent (Sonntag, 17. Dezember), befasst sich Pater Christian Rolke mit dem Evangelisten Johannes, dem "Freund des Gottessohns".