später lesen Gedenken Volkstrauertag in Daleiden Teilen

Twittern

Teilen



In Daleiden findet am Sonntag, 18. November, die zentrale Gedenkveranstaltung des Landes Rheinland-Pfalz zum Volkstrauertag statt. Die Feier beginnt um 11 Uhr mit einen ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche Daleiden.