Freie Fahrt durch das Nimstal: Der Landesbetrieb Mobilität hat vorübergehend die Vollsperrung der L 5 zwischen Nimshuscheid und Lasel wieder aufgehoben. Seit Anfang Oktober wird die Landesstraße saniert.

In einem ersten Bauabschnitt, der nun in die Winterpause gegangen ist, wird die Verbindung zwischen Nimshuscheid und Lasel erneuert. In einem zweiten Bauabschnitt soll im Frühjahr die L 5 zwischen Schönecken und Nimshuscheid saniert werden.