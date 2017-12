später lesen Vorabendmesse und Kinderkirche Teilen

Twittern

Teilen



Schönecken (red) Die Pfarreiengemeinschaft und Pfarrer Siegfried May laden alle Gläubigen am Samstag, 16. Dezember, um 18 Uhr zur Vorabendmesse zum dritten Advent in die Pfarrkirche nach Schönecken ein. Die musikalische Mitgestaltung übernimmt der neue Kinderchor.