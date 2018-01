Anglerverband Eifel bietet neuen Lehrgang

Vorbereitung zur Fischereiprüfung: Ein neuer Lehrgang wird vom Anglerverband Eifel angeboten.

Der Anglerverband Eifel bietet wieder einen Vorbereitungslehrgang zur staatlichen Fischerprüfung an, und zwar beim Mitgliedsverein in Bleialf. Die Themen des Lehrgangs: allgemeine und spezielle Fischkunde, Tier- und Naturschutz, Geräte- und Gesetzeskunde. Der Unterricht umfasst 42 Stunden, wovon der Teilnehmer 35 Stunden nachweisen muss, um zur Prüfung am 1.Juni in der Kreisverwaltung Bitburg zugelassen zu werden. Für Jugendliche kostet der Kurs 100 Euro plus 29 Euro Prüfungsgebühr, Erwachsene zahlen 150 Euro plus Prüfungsgebühr.

Weitere Informationen und Anmeldung bei Rosi Moser unter Telefon 06550/866 (nach 17 Uhr).