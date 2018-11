Vorstandswahlen im CDU-Gemeindeverband

Gerhard Kauth bleibt Vorsitzender in der VG Arzfeld. Von Frank Auffenberg

Der CDU-Ortsverband Arzfeld hat auf seiner Mitgliederversammlung den bisherigen Vorsitzenden, Gerhard Kaut, einstimmig wiedergewählt. Beim vorangegangenen Rechenschaftsbericht ließ er die Arbeit der CDU im Islek Revue passieren. Mit Blick auf das kommende Jahr betonte Kauth die Bedeutung der Europawahl für die Region. Offene Grenzen und eine gemeinsame Währung seien für viel jüngere Menschen mittlerweile selbstverständlich. Trotzdem erstarkten in vielen Ländern Europas die nationalistischen Kräfte, die einem gemeinsamen Europa den Rücken zuwenden. Man reibe sich beispielsweise an der unübersichtlichen und teils verschwenderischen Finanzpolitik sowie an der ungelösten Flüchtlingspolitik, vergesse aber den Grundgedanken der EU – Frieden in ganz Europa.

Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Veronika Diederich aus Daleiden und Bernd Schneider aus Pintesfeld zu Kauths Stellvertretern erkoren.

Die Posten der Beisitzer gingen an: Klaus Hostert (Arzfeld), Leopold Kockelmann (Olmscheid), Ariane Last (Waxweiler), Matthias Schares (Niederpierscheid), Albert Schweyen (Daleiden), Daniel Schwinden (Daleiden), Vera Seyler (Reiff) und Jan-Oliver Tautges (Kesfeld).