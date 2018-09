später lesen Gesundheit Vortrag über Palliativmedizin Teilen

(red) Einen Vortrag über Palliativmedizin gibt es am Mittwoch, 26. September, um 18:30 Uhr in der Aula des Konvikts, Kalvarienbergstraße 1. Dr. med. Bettina Dunkel, Oberärztin auf der Palliativ-Station im Krankenhaus Prüm, und Schwester Marita Lauers werden darüber sprechen, was Palliativmedizin ist, an wen sie sich richtet und wer sich an das Palliativteam wenden kann.