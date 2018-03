Die Katholische Erwachsenenbildung Westeifel lädt ein zu einem Vortrag über: „Schmerzen im Alter“ am Donnerstag, 18. Januar, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Binscheid. Der Anästhesist und Schmerztherapeut Dr. med. Christian Elsen zeigt in seinem Referat Möglichkeiten der Behandlung und gibt wertvolle Tipps zur Schmerzbekämpfung. Der Vortrag ist kostenfrei.