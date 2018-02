später lesen Medizin Vortrag über Vorsorgevollmacht Teilen

Der Notar Peter Orth wird heute, Dienstag, im Jugend- und Dorfgemeinschaftszentrum, Schulstraße 6, in Lissendorf über das wichtige Thema „Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung – Wie sorge ich richtig vor?“ sprechen. Fragen wie „Wer regelt den Alltag, wer die Bankangelegenheiten, wenn ich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage bin?“ wird Orth klären und erläutern, was bei der Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung zu beachten ist. Der Vortrag beginnt um 19 Uhr und ist kostenfrei. Am Dienstag, 6. März, findet um 19 Uhr ein weiterer Termin zum selben Thema im Seniorenhaus am Burgberg in Lissendorf statt.