Dr. Susanne Weg-Remers, Heidelberg, Leiterin Krebsinformationsdienst (KID) am Deutschen Krebsforschungsinstitut Heidelberg, referiert am Montag, 15. Oktober, um 19 Uhr im Alten Konvikt in Prüm für Betroffene, Angehörige und Interessierte.