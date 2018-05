Die Matthiasbruderschaft Niederprüm-Schönberg pilgert zum Grab des Apostels in Trier, und zwar am Mittwoch, 9. Mai, und am Donnerstag, 10. Mai. Die Fußprozession setzt sich am Mittwoch um 9 Uhr von Lambertsberg in Bewegung. Für alle anderen fährt ein Bus von Waxweiler nach Trier. Alle Informationen bei Bernhard Holz, Telefon 06551/960959, und Peter Molitor (0171/1709718).