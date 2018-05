Wallfahrtsgottesdienst in Luxemburg

(red) Die Chorgemeinschaften Neuerburg/Ammeldingen und Karlshausen/Rodershausen gestalteten vor kurzem einen Wallfahrtsgottesdienst in der Kathedrale „Unserer lieben Frau“ in Luxemburg. Gesungen wurden Auszüge aus der „Missa 3 in B-Dur” von Franz Schubert, arrangiert von Chorleiter Alfons Müller. Begrüßt wurden die Sängerinnen und Sänger von Erzbischof Jean-Claude Hollerich und vom Domkapellmeister Marc Dostert. ⇥Foto: Kirchenchor Neuerburg