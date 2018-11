später lesen Wandern Eifelverein Prüm lädt zur Rundwanderung Teilen

Die Prümer Ortsgruppe des Eifelvereins geht am Samstag, 24. November, auf eine Rundwanderung bei Rommersheim. Treffpunkt zu der Wanderung ist um 13 Uhr auf dem Rathausplatz in Prüm. Von dort aus geht es in Privatautos zum Sportplatz in Rommersheim, wo die Rundwanderung schließlich beginnt.