(red) Spätsommer oder Frühherbst: Was erwartet die Teilnehmer der Wanderung der Eifelvereins-Ortsgruppe Müllenborn, wenn es am Sonntag, 2. September, ab 14 Uhr vom Gemeindehaus zu einer rund zehn Kilometer langen Wanderung geht?

In etwa drei Stunden geht es im mittleren Schwierigkeitsgrad rund um Müllenborn, was mit festem Schuhwerk leicht zu schaffen sein sollte. Im Rucksack sollte Flüssiges nicht fehlen, um dem Körper zurückzugeben, was unterwegs verbraucht wird, und für den Energieausgleich darf auch „Festes“ dabei sein. Pausen werden nach Bedarf der Mitwanderer eingelegt, teilt Wanderführer Herbert Heinz (Telefon 06558/471) mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.