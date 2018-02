Wanderung an Fastnacht

Der Eifelverein Waxweiler lädt zu einer Wanderung am Fastnachtssonntag, 11. Februar, ein.

Die Wanderführerinnen Maria Last und Anni Dimmer haben eine abwechslungsreiche Route über Niederpierscheid und Lambertsberg ausgewählt, die Ausblicke über die Eifelhöhen bietet. Eine Einkehr ist am Schluss in Waxweiler geplant. Die Wanderstrecke beträgt circa zehn Kilometer.

Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Parkplatz am Bürgerhaus.