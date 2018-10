später lesen NATUR Wanderung durchs Ourtal Teilen

Der Eifelverein Daleiden-Dasburg lädt für Samstag, 13. Oktober, zu einer geführten Wanderung durchs Ourtal ein. Los geht es in Daleiden an der Bushaltestelle an der B 410 um 14 Uhr. Die Strecke ist etwa zwölf Kilometer lang.