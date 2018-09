(red) Der Eifelverein Daleiden-Dasburg wandert am Samstag, 23. Juni, nach Harspelt zur Reuschkapelle. Die Reuschkapelle wurde namentlich bekannt durch den Vorfall, der zu Kriegsende Januar 1945 vorkam, was der Wanderführer vor Ort genauer erklärt.

Start der Rundtour ist beim Friedhof in Sevenig. Die Wanderstrecke ist neun Kilometer lang und leicht zu gehen. Der Treffpunkt ist, wie immer, an der Bushaltestelle in Daleiden an der B410. Start ist 14 Uhr; von dort geht es in Fahrgemeinschaften nach Sevenig. Anschließend ist Einkehr. Gäste sind willkommen.

Wanderführer sind Alfred und Inge, Telefon 0175/7680866.