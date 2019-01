später lesen Gesundheit Vortrag: Schmerzen in den Beinen Teilen

(red) Was tun bei Krampfadern, Schaufensterkrankheit und Thrombose? Rudolf Müller, Chefarzt des Zentrums für Venen und periphere Arterien der Eifelklinik St. Brigida referiert am Mittwoch, 23. Januar, zu diesen Themen in der Eifel-Jugendherberge, Saal 1 in Prüm.