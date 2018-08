später lesen Freizeit Wawerner Kirmes mit viel Musik Teilen

(red) Kirmes wird am Samstag und Sonntag, 18. und 19. August, in Wawern gefeiert. Auftakt ist am Samstag um 20 Uhr mit einem Konzert des MV Prüm. Anschließend ist Livemusik mit Timeless. Am Sonntag geht es um 11 Uhr weiter mit Konzerten der Musikvereine Niersbach, Arzfeld, Plütscheid-Lambertsberg und Wawern-Saar (Eintritt frei).