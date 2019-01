Als erstes nennt Groben die Sanierung von Bürgerhaus und Haus des Gastes. Außerdem wird gebaut: Im neuen Gebiet „unter der Mühle“ sind 14 Grundstücke erschlossen. Das Land half mit 172 000 Euro. Bedingung: Dass man sich an Gestaltungsleitlinien halte. Das heißt: „Zwei Vollgeschosse mit Zeltdach oder 1,5 Geschosse mit Satteldach“, sagt Groben. Und siehe: Genau zwei dieser Häuser stehen bereits. „Wir haben also quasi zwei Musterhäuser“. Die können sich Interessierte anschauen – oder bei der Gemeinde zwecks Beratung anfragen, Manfred Groben ist erreichbar unter Telefon 0151/40369210.

Gebaut werden kann bald auch auf drei Grundstücken, die auf dem Gelände der abgerissenen Hauptschule erschlossen werden. Auch dafür gebe es bereits Interessenten, sagt der Bürgermeister. Ein weiteres Vorhaben bezieht sich auf die Prüm, die durchs Dorf fließt: Die werde man erlebbarer machen, ähnlich wie es in Gerolstein an der Kyll geschah. Im gleichen Zuge sollen zudem die alte Minigolf- und Tennisanlage durch neue Angebote ersetzt werden.

