Ein Zwölfjähriger ist am Wochenende in Waxweiler ausgebüxt. Die Polizei fand das Kind jedoch schnell wieder.

Betreuer einer Jugendeinrichtung sind am Wochenende in Waxweiler. Bei der Mariensäule, so die Polizei Prüm, lief ihnen ein zwölfjähriger Junge in Richtung Waxweiler weg. Bei der Suche durch Beamte der Polizei Prüm wurde der Junge gefunden und zurück zu den Betreuern gebracht.