Die Polizei sucht nach den Tätern, die zwischen vergangenem Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, den Zaun an einer Weide zwischen Niedermehlen und Weinsfeld beschädigten. Mehrere Tiere entkamen. Zudem wurden an weiteren Tagen die Weidezaungeräte manipuliert, so dass weitere Tiere freikamen.

Hinweise an die Polizei Prüm, Telefon 06551/9420.