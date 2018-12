später lesen Tradition Weihnachten in Waxweiler FOTO: TV / Michael Fischer FOTO: TV / Michael Fischer Teilen

(red) Am Heiligabend gestalteten 36 Kinder der Grundschule St. Willibrord die Kinderchristfeier in der vollbesetzten Pfarrkirche. Sie trugen Texte rund um die Weihnachtsgeschichte vor und zeigten allen Kindern und Erwachsenen in einem Krippenspiel, wie es dem Ochs und dem Esel in der Heiligen Nacht ergangen ist.