Der Kreativtag für Mädchen ab zehn Jahren ist am Samstag, 1. Dezember, im Haus der Jugend in Prüm. Von 10 bis 16 Uhr werden Advents- und Weihnachtsdekorationen, wie dekorative Adventsgestecke, Weihnachtszapfen in Artischockentechnik, Armbänder und Sterne aus Perlen, lustige Elche für Süßes, Ziehharmonika Engel, große Buchstaben weihnachtlich dekoriert, kleine Tontopfengel und kleine Elche aus Weinkorken gebastelt.