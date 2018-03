Weihnachtsfeier des SKFM Prüm

(red) Mehr als 100 Gäste nahmen an der Weihnachtsfeier des Betreuungsvereins Sozialdienst Katholischer Frauen und Männer Prüm (SKFM) in der Karolingerhalle teil. Mit einem weihnachtlichen Konzert sorgten die von Frank Rohles betreuten Musiker der Pop-AG der Kreismusikschule für beste Unterhaltung. Die Feier ist Teil des Vereinslebens des SKFM Prüm und ein Dankeschön an die Mitglieder, Betreuerinnen und Bevollmächtigten. Gebrechliche, behindert oder psychisch krank, stehen oft allein und brauchen Unterstützungt. Beim SKFM Prüm finden sie Beratung und Unterstützung. Kontakt 06551/980887. ⇥Foto: Reinhold Seiwert