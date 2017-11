Weihnachtszauber in Waxweiler

Die Gemeinde im Prümtal lädt kommendes Wochenende zum großen Markt am Bürgerhaus ein.

Waxweiler (red/fpl) Die Vereine in der Prümtalgemeinde laden alle Besucher zu ihrem traditionellen Markt voller Weihnachtszauber ein. Auch in diesem Jahr versprechen die Ausrichter ein großes Angebot an Ausstellern und viel Unterhaltung.

Am Samstag, 2. Dezember, beginnt der Markt um 14 Uhr im Bürgerhaus und drumherum.

Im Angebot ist alles, was man sich auf einem solchen Markt vorstellen kann: Adventskränze und -gestecke, Holzdekor, Bastel-, Strick- und Nähware, Keramik, Bilder, Weihnachtsbäume und vieles mehr. Hinzu kommen selbstverständlich allerlei Weihnachtsgebäck, Honig, Kräuter, Tee, Liköre, Marmeladen und andere Leckerbissen.

Die Weihnachtswerkstatt ist von 15 Uhr an geöffnet. Das Unterhaltungsprogram mit weihnachtlichen Klängen bestreitet ab 16.30 Uhr der Weihnachtszauberchor, die Schützlinge der Kindertagesstätte singen im Anschluss ab 17.30 Uhr.

Der Musikverein beginnt um 18.15 Uhr zu spielen, wenn dann auch der Nikolaus allen Kindern etwas mitbringt. Und am Abend unterhält Dennis Irsch auf seiner Gitarre.