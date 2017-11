Wenn das Geschenk nicht passt

Prüm (red) Weihnachten naht. Da stellen sich oft Fragen rund um Geschenke - egal,ob es um Umtausch, Reklamation und Gutscheine geht.

Anworten darauf gibt Monika Hecken, Beraterin der Verbraucherzentrale in Prüm, am Donnerstag, 30. November, um 19.30 in der Aula des Konvikts, Haus der Kultur, Kalvarienbergstraße 1 in Prüm.

Am Freitag, 1. Dezember, können Verbraucher von 10 bis 12 Uhr in einer offenen Sprechstunde im Konvikt, Raum 215, konkrete, eigene Anliegen mit der Beraterin erörtern. Eine Kurzberatung kostet fünf Euro.

Informationen zum Nachlesen gibt es auch in zahlreichen kostenlosen Faltblättern zum Mitnehmen.