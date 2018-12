Alle Jahre wieder ist die Projektfete in der Prümer Markthalle eine echte Alternative zum gängigen Weihnachtsallerlei. Von Vladimir Nowakowski

Punkt eins: Gemessen an der Leistung, hat niemand solch eine gewaltige Festbeleuchtung wie die Lichttechniker der Projektfete. Punkt zwei: Die Phonstärke der Tonanlage spült auch die letzten noch vorhandenen Reste von besinnlichem Liedgut aus den Gehörgängen. Punkt drei: Niemand kann zu „Stille Nacht“ und „Es ist ein Ros‘ entsprungen“ Luftgitarre spielen.

All das bietet seit 1985 die Projektfete, veranstaltet von der Prümer Wirtin Julia Peter und ihrem Team, und auch am ersten Weihnachtsfeiertag 2018 bebt verlässlich die Halle - obwohl das Publikum lange auf sich warten lässt. Erst gegen Mitternacht wird es richtig voll.

„Das hat sich in den vergangenen Jahren erst so ergeben“, sagt Julia Peter. Doch der guten Stimmung am sehr späten Abend schadet es nicht. Schade ist es allerdings für die erste Band des Abends, „Klangbild“ aus Wittlich. Die Musiker legen um 22 Uhr mit einer gewagten, aber gekonnten Mischung aus deutschen und internationalen Pop- und Rocksongs los, leider zu einem Zeitpunkt, zu dem sich die Markthalle nur zögerlich füllt.

Nach 23 Uhr blasen „High Voltage“ aus Eupen zum Angriff. Die Band existiert seit 1992 und hat sich vollends der schnörkellosen Spielart der Rockmusik verschrieben, mit der AC/DC jahrzehntelang die Fans in aller Welt beglückte. Das kann man so sagen, denn die Original-Combo um den Gitarren-Derwisch Angus Young wird sehr absehbar nicht mehr auf Tournee gehen. Der Auftritt von „High Voltage“ auf der Bühne der Projektfete ist damit eine der seltenen Gelegenheiten, Kracher wie „Highway to Hell“ und „Whole Lotta Rosie“ in hoher Qualität live zu erleben. Oder eben auch „Hells Bells“, den Song von den Glocken aus der Hölle, in dessen Refrain ein Herr namens Satan androht, keine Gefangenen zu machen.

Erst zu ganz später oder besser gesagt früher Stunde gehen die „Acapulco Firebirds“ auf die Bühne. „Das hat seit langen Jahren Tradition“, sagt Gitarrist Marco Sifferath. Inzwischen habe er insgesamt 22 Mal in verschiedenen Formationen auf der Projektfete gespielt. „Wenn es für die Teilnahme an der Veranstaltung irgendwann einmal einen Preis geben sollte, werde ich ihn wohl gewinnen“, sagt Sifferath. Seine Chancen stehen gut: „Die Acapulco Firebirds haben einen Vertrag auf Lebenszeit“, sagt Veranstalterin Julia Peter und lacht. „Die Jungs werden noch mit ihren Rollatoren auf der Bühne der Projektfete stehen.“