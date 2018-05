Die ganze Welt in Winterspelt

Bunte Schau vor ernsthaftem Hintergrund: Die Kindertagesstätte Winterspelt hat im September mit dem Projekt „Wir reisen um die Welt“ begonnen. Und jetzt haben die Kinder ihre Ergebnisse aus den vergangenen acht Monaten in einer tollen Ausstellung präsentiert.

Hintergrund der „Weltreise“: Das Projekt soll Kindern mit Migrationshintergrund helfen, sich in den Kitas besser einzugewöhnen, um schnell Anschluss und Freunde zu finden. Das DRK Bildungswerk Eifel-Mosel-Hunsrück unterstützt das Projekt mit Büchern, Spielen und Bastelmaterialien.

Diese Hilfe, sagt Kita-Leiterin Monika Meinen, sei unbedingt notwendig, denn mit dem eigenen Kita-Etat sei es nicht möglich, so etwas umzusetzen. Sie spricht aber ein weiteres Problem an, das viele Tagesstätten zu bewältigen haben: Ein Kind, das zum Beispiel mit vier Jahren in die Kita komme, schaffe es nicht, bis zur Einschulung, die deutsche Sprache zu lernen.

„Da müsste von Grund auf etwas gemacht werden“, sagt Monika Meinen. „Ich merke, dass wir da ein bisschen allein gelassen werden.“ Aber es sei dringend notwendig, dass diese Kinder „gesondert Sprachunterricht bekommen“.

Davon abgesehen, sagt die Kita-Chefin, „kam das Projekt super an“. Die Schützlinge in Winterspelt, zu denen auch drei polnische Kinder gehören, hatten dabei viel Spaß, und das sah man auch an den Kunstwerken, die dabei entstanden. Von einer großen Weltkarte über landestypische Sehenswürdigkeiten, wie zum Beispiel den Eiffelturm in Paris oder das Atomium in Brüssel bis hin zu Handpuppen und gebastelten, wilden Tieren aus Afrika war alles dabei.

Im Rahmen der Arbeit absolvierten Praktikantin Kathrin Tiltmann und die Auszubildende Dorota Lukasik ihre Abschlussarbeiten in den Themen „Bauernhofspektakel – Leben auf dem Bauernhof“ und „Die Legende vom Wawel-Drachen aus Krakau“. Beim Spektakel auf dem Bauernhof wurde den Kindern unter anderem gezeigt, wie Honig gemacht wird. Die Legende vom Wawel-Drachen präsentierten sie zudem in einem sehenswerten Theaterstück. Fazit der Verantwortlichen: eine gelungene Aktion. Auch wenn noch viel Integrationsarbeit zu tun bleibt.