später lesen Wetter Ein bisschen Winter FOTO: Fritz-Peter Linden / TV FOTO: Fritz-Peter Linden / TV Teilen

Twittern

Teilen



(fpl) Erst der Schnee am Wochenende, dann der starke Regen – und am Dienstag dann wieder Schnee: Das Wetter kann sich noch nicht so recht entscheiden, wo die Reise hingehen soll, liefert aber schöne Bildmotive.